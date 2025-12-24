Cena di Natale contro Io sono Farah | chi ha vinto Gerry Scotti vola

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, martedì 23 dicembre 2025, vedono su Rai1 (dopo la presentazione: 2.799.000 – 14.5%), Cena di Natale – La Festa della Cucina Italiana con Antonella Clerici segnare una media di 2.437.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale5 la soap turca Io Sono Farah ha invece siglato 2.495.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Uno Rosso calamita 828.000 spettatori pari al 5.3%. Su Italia1 Miracolo nella 34a strada ha conquistato 1.289.000 spettatori con il 7.9%. Su Rai3 Gloria raduna 640.000 spettatori (3.6%). Su Rete4, dopo la presentazione (560.000 – 2.

