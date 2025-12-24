Cede una seggiovia | morto il calciatore tedesco Hertner

Il calcio tedesco è in lutto e piange la scomparsa, a 34 anni, del calciatore dell'Etsv Amburgo Sebastian Hertner, formazione di quinta divisione: una tragedia avvenuta in Montenegro, precisamente nella stazione sciistica di Savin Kuk dove una seggiovia si è staccata dal cavo che la trasportava entrando in collisione con quella dietro di essa. La dinamica dell'incidente. Dalle prime ricostruzioni sembra che Hertner sia precipitato dalla seggiovia che si è staccata improvvisamente senza lasciargli scampo visto che sarebbe precipitato da un'altezza intorno ai 70 metri. La moglie di Hertner, sotto choc dopo aver visto di persona morire il marito perché anche lei si trovava nella seggiovia, ha riportato la frattura di una gamba dopo essere rimasta intrappolata nella sedia dovendo attendere l'arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

