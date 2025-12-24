C’è una brutta notizia Antonella Clerici vigilia di Natale rovinata | arrivato l’annuncio

Antonella Clerici non ha ottenuto i risultati sperati nelle ultime ore e ha ricevuto una brutta notizia alla vigilia di Natale. La concorrenza, invece, ha ottenuto risultati più soddisfacenti grazie a una programmazione diversa, incentrata sulle soap turche. La serie Io sono Farah ha intrattenuto 2 milioni e 495 mila spettatori, con uno share del 15,14%, mentre la nuova puntata de La Notte nel cuore ha raccolto 2 milioni e 125 mila telespettatori, registrando uno share del 17,42%. Anche Italia 1 ha ottenuto buoni risultati in prima serata con il classico film natalizio Miracolo nella 34° strada, seguito da 1 milione e 289 mila spettatori e con uno share del 7,92%. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

