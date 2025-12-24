C’è un posto per i detenuti | La cena poi il Vangelo Viale K dona speranza

Viale K offre un sostegno costante ai detenuti, con iniziative come “La cena, poi il Vangelo”. Un gesto quotidiano che trasmette vicinanza e speranza, dimostrando che nessuno è solo. L’obiettivo è creare un luogo di ascolto e conforto, contribuendo a ricostruire relazioni e fiducia. Un impegno continuo, presente 365 giorni all’anno, per restituire dignità e calore a chi si trova in difficoltà.

"Siamo qui 365 giorni all'anno, per accogliere, far sentire a queste persone che non sono sole, che c'è qualcuno al loro fianco". Viale K si chiama l'associazione di volontariato, è nata grazie alla scintilla di Domenico Bedin, per aggregare persone disponibili ad aiutare chi è in difficoltà. Bedin, tutti continuano a chiamarlo don anche se ormai da tempo ha tolto la tonaca, è presidente di questo gruppo che ha fatto dell'accoglienza uno dei principi cardine. "Abbiamo tante attività che si svolgono per tutto l'anno, in questi giorni diamo un tocco di festa a iniziative che la nostra associazione organizza sempre".

