C’è freddezza tra Insigne e la Lazio anche Sarri ha altre priorità
Sembrava fatta tra Insigne e la Lazio, invece non è affatto così. La Lazio ha ottenuto l’ok per il mercato di gennaio dalla commissione indipendente che studia i bilanci dei club di Serie A e ora Sarri ha estratto dal cassetto il suo libretto di appunti, il bloc notes dei sogni. Sia pure sogni comunque realizzabili, quindi con approccio pragmatico. Il nome di Insigne è in fondo, oppure alla seconda pagina. Ne scrive il Corriere dello Sport: Per ora, è bene specificarlo, la Lazio si sta guardando intorno, non ha avviato trattative e ufficializzato la svolta attraverso il comunicato serale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
