CdS – Fiorentina Richardson chiede la cessione | Voglio andare al Nizza

Richardson ha chiesto ufficialmente la cessione dalla Fiorentina, annunciando il desiderio di trasferirsi al Nizza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club ha espresso insoddisfazione nei suoi confronti, ritenendolo meno determinato rispetto al passato. La situazione evidenzia la volontà del giocatore di cambiare aria, mentre la Fiorentina valuta le prossime mosse in un contesto di mercato ancora in evoluzione.

2025-12-23 23:36:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: “Agli occhi del club non sono più lo stesso giocatore di prima. Quindi preferisco andarmene a gennaio”. Amir Richardson rompe gli indugi. Il centrocampista della Fiorentina chiede ufficialmente la cessione: “In tutta trasparenza, ho avuto momenti complicati fuori dal campo ma in campo, sono stato bravo negli ultimi mesi. Confesso di non aver compreso appieno il mio destino “, ha detto ai microfoni de L’Equipe. Richardson: “Il Nizza è la mia priorità”. Richardson ripercorre le tappe di questa stagione: “L’ex allenatore Stefano Pioli mi ha detto che contava su di me, il club non voleva lasciarmi andare, tranne che a fine agosto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

