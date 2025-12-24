cavriglia approvato il bilancio 2026

Arezzo, 24 dicembre 2025 – È stato approvato, nella seduta de l Consiglio Comunale dello scorso 23 dicembre, il bilancio 2026 di Cavriglia. La manovra evidenzia l'attenzione del Comune di Cavriglia per quanto attiene alle opere pubbliche e ai progetti di riqualificazione, per i quali, come sappiamo, sono stati conquistati finanziamenti provenienti dal PNRR, oltreché per le politiche sociali. “Abbiamo approvato una manovra frutto della competenza tecnico-professionale dei nostri uffici e della volontà dell’Amministrazione di confermare l’attenzione da sempre rivolta a tutti quegli investimenti e strumenti che si rivolgono principalmente al sostegno della qualità della vita, dei servizi e alle politiche sociali, oltre che all'efficientamento e all’attuazione delle misure dettate dalla transizione ecologica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

