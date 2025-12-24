cavalieri in forma senza nuovi acquisti

"Se nelle prossime settimane arriveranno nuovi giocatori? No. Nella seconda parte della stagione puntiamo però ad inserire gradualmente in prima squadra ulteriori giocatori provenienti dalle giovanili". Parola di Alberto Chiesa, direttore tecnico dei Cavalieri Union. Con la vittoria in trasferta contro L’Aquila, capitan Puglia e soci hanno se non altro chiuso l’anno solare al secondo posto del girone 4 di Serie A con 27 punti, tre in meno del Civitavecchia capolista. Non c’è insomma alcun dubbio su chi siano i rivali per la prima posizione, gli unici peraltro ad aver battuto i "tuttineri" (sfruttando il fattore-campo) in questo primo scorcio di torneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

