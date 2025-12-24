Causio diretto sulla corsa allo scudetto | Quello che tocca Conte diventa oro La posizione della Juve rispetto alla lotta al vertice

Causio analizza la lotta per il vertice della Serie A. L’ex leggenda bianconera esalta il Napoli di Antonio Conte e critica il calendario internazionale verso il 2026. La leggenda bianconera Franco Causio è intervenuto ai microfoni del Quotidiano di Puglia per commentare l’attuale equilibrio che caratterizza il campionato italiano. Secondo l’ex ala della Juventus, la lotta per il titolo si preannuncia estremamente affascinante, con diverse compagini pronte a darsi battaglia fino alle battute finali. Nonostante l’ Inter abbia riconquistato la vetta della classifica, Causio sottolinea come il gruppo delle pretendenti sia nutrito e agguerrito, includendo non solo i nerazzurri ma anche club storici come Milan e Roma, pronti a recitare un ruolo da protagonisti nel 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

