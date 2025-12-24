Catturato il latitante Ciro Andolfi tra i 100 più pericolosi | era nascosto in un buco dietro il termosifone
Dopo tre anni di fuga è stato catturato Ciro Andolfi. Il super latitante affiliato agli Andolfi-Cuccaro è stato catturato in un'abitazione nel quartiere Barra, nella periferia di Napoli. Il 49enne, ricercato dal 2022, era inserito nell’elenco dei primi 100 latitanti più pericolosi del ministero. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Arrestato Ciro Andolfi, tra i 100 latitanti più pericolosi in circolazione. Il covo nascosto dietro a un termosifone – Il video
Leggi anche: Catturato Ciro Andolfi: era nella lista dei cento latitanti più pericolosi. Il video del nascondiglio dietro un termosifone
Camorra, arrestato latitante Ciro Andolfi: era nascosto in bunker; Ciro Andolfi arrestato a Napoli: era tra i cento latitanti ritenuti più pericolosi dal Viminale; Arrestato Ciro Andolfi, è uno dei 100 latitanti più pericolosi; Camorra: arrestato latitante Ciro Andolfi, fra i 100 più pericolosi. Ecco dove si nascondeva.
Napoli, catturato il boss Ciro Andolfi: tra i 100 latitanti più pericolosi - Dopo tre anni di latitanza, il boss Ciro Andolfi viene arrestato a Napoli: smantellato il rifugio segreto e interrotte le estorsioni a Barra e dintorni. notizie.it
Camorra, arrestato latitante Ciro Andolfi dopo 3 anni in fuga: nascosto dietro termosifone - Leggi su Sky TG24 l'articolo Camorra, arrestato latitante Ciro Andolfi dopo 3 anni in fuga: nascosto dietro termosifone ... tg24.sky.it
Arrestato uno dei latitanti più pericolosi d'Italia: il ras Ciro Andolfi si nascondeva a casa sua - I carabinieri hanno rintracciato ed eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso a carico di Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022, in quanto destinatario di un ordine di ... napolitoday.it
LA POLIZIA ARRESTA UN LATITANTE INTERNAZIONALE Negli scorsi giorni investigatori del Servizio centrale operativo e della Squadra Mobile di Pisa hanno catturato, nella città della torre pendente, il latitante rumeno Josif Mihali, classe ’66, ricercato dal 2 - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.