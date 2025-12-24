Catturato Ciro Andolfi | era nella lista dei cento latitanti più pericolosi Il video del nascondiglio dietro un termosifone

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno rintracciato e eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli a carico di Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di anni 8, mesi 3 e giorni 10 di reclusione, per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione. La cattura di Adinolfi, inserito nell’elenco dei già “primi cento latitanti” più pericolosi del Ministero dell’Interno è avvenuta nel quartiere Barra di Napoli, a seguito di una complessa ed articolata attività di indagine, sviluppata anche mediante operazioni tecniche, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, dopo un imponente blitz compiuto dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, in cui sono stati impiegati anche assetti operativi specializzati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

