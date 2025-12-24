Catania inseguimento in centro | fermato 39enne dopo una fuga spericolata
ABBONATI A DAYITALIANEWS I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di piazza Dante hanno fermato un uomo di 39 anni, residente in città, sorpreso mentre guidava in modo estremamente pericoloso in una zona particolarmente affollata da cittadini e turisti. La fuga tra strade contromano e l’incidente. Alla vista dei militari, il conducente ha tentato di sottrarsi al controllo, dandosi alla fuga. Durante l’inseguimento ha percorso diverse strade contromano, mettendo a rischio la sicurezza di pedoni e automobilisti, fino a provocare un incidente stradale. Dopo l’impatto, l’uomo ha provato a fuggire anche a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri nel giro di pochi minuti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
