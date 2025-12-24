Castellammare di Stabia | scoperta un’attività illegale Due denunciati dalla Polizia di Stato

Motori e ricambi di provenienza illecita e violazioni ambientali: denunciati i titolari di due attività.. Nell’ambito dei servizi mirati al controllo delle attività commerciali che operano nella filiera dello stoccaggio, riciclo e smaltimento dei rifiuti, attivi in particolare nelle province di Napoli e Caserta, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli alle attività di autodemolizione. In particolare, gli agenti della Polizia Stradale di Napoli e del Commissariato di Castellammare di Stabia hanno controllato un autodemolitore autorizzato, operante in quel comune, con annesso negozio di rivendita di ricambi auto usati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

