Inter News 24 Cassano consiglia: «Koné vuole andare all’Inter? Fossi la Roma lo lascerei partire per prendere.». Il pensiero dell’ex attaccante. Intervenuto durante la trasmissione Viva El Futbol, Antonio Cassano ha analizzato senza filtri il momento della Roma, lanciando una precisa suggestione di mercato che coinvolge direttamente l’ Inter. L’ex talento di Bari Vecchia ritiene che la dirigenza capitolina debba intervenire pesantemente per supportare il tecnico Gian Piero Gasperini, criticando duramente lo stato di forma di Paulo Dybala e l’apporto di Lorenzo Pellegrini. Il focus si è spostato poi sul centrocampo. 🔗 Leggi su Internews24.com

