Caso Signorini spuntano nuove chat | la versione di Piscopo ribalta il racconto di Medugno a Falsissimo

Alessandro Piscopo pubblica messaggi privati e accusa l'ex assistito di aver mentito. Tra consapevolezza, ambiguità e smentite, il caso Signorini si complica e resta ancora pieno di zone d'ombra. Il cosiddetto caso Signorini continua ad arricchirsi di nuovi tasselli e, ancora una volta, mette in discussione le versioni emerse nelle ultime ore. Dopo il racconto di Antonio Medugno nel podcast Falsissimo di Fabrizio Corona - in cui l'ex gieffino si era descritto come vittima di un sistema di pressioni e manipolazioni - oggi a prendere la parola è Alessandro Piscopo. La replica di Alessandro Piscopo a Medugno: chat e messaggi pubblicati L'ex manager del modello partenopeo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

