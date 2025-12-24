Caso Signorini l’analisi dei numeri | cosa è successo ai profili di Fabrizio Corona

Il 15 dicembre è stato pubblicato sul canale YouTube Falsissimo il primo episodio del Caso Signorini. I social di Fabrizio Corona sono esplosi e intanto l'ultimo post di Alfonso Signorini ha raggiunto quota 17.000 commenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Shaila Gatta contro Helena Prestes, esplode il “7-8 gate”/ Signorini: “Nella smorfia napoletana vuol dire…” - Shaila Gatta "rappa" contro Helena Prestes al Grande Fratello e Signorini apre un caso: scoppia il "7- ilsussidiario.net

Travolto dal “caso Signorini”, Pierpaolo Pretelli era sparito dai social. Ora ricompare sui social al fianco di Giulia Salemi, mentre Corona si scusa per il video diffuso erroneamente. - facebook.com facebook

#Signorini | Caso Signorini, Valeria Marini lo difende: “Merita rispetto”. Ma alla showgirl arriva una pioggia di insulti x.com