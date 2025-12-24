Il caso Signorini non accenna a smorzarsi, al contrario sembra allargarsi a macchia d’olio e comprendere sempre più personaggi legati al mondo televisivo. L’ultimo tirato in ballo da Fabrizio Corona, nella seconda puntata dedicata all’argomento del suo format Falsissimo, è Davide Donadei. L’ex re dei paparazzi lo ha trascinato nello scandalo parlando di presunte chat e anche di un video che lo vedrebbe insieme al conduttore del Grande Fratello.Ma è stato proprio Donadei a prendere la parola, pubblicando sulla sua pagina Instagram un video in cui smentisce quanto detto da Corona. Non solo: l’ex tronista confida di aver registrato alcune chiamate (“più di tre”) ricevute proprio da quest’ultimo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Caso Signorini, Davide Donadei smentisce Fabrizio Corona: “Ho le registrazioni”

Leggi anche: Falsissimo, Davide Donadei smentisce Corona sul caso Signorini: "Anche io ho registrato le nostre chiamate"

Leggi anche: Davide Donadei, sfogo dopo Falsissimo: ‘Mai ricevuto regali né avances da Signorini, ho le registrazioni’

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Caso Signorini, parla Davide Donadei: Un mese di chat prima del GF, smise quando capì che conoscevo la De Filippi; Caso Signorini, parla Davide Donadei: lo sfogo social dopo le accuse di Corona. Cosa ha detto; Caso Alfonso Signorini, Davide Donadei minacciato dopo le sue rivelazioni: “Non ho nulla da nascondere”; 'Sistema Signorini', Davide Donadei minacciato dopo le rivelazioni: “Pubblicate, non ho nulla da nascondere”.

Davide Donadei blandar sér í mál Signorini: í fórum sínum upptökur með Corona - Davide Donadei parla sui social del caso Signorini dopo che è stato tra i protagonisti dell'ultima puntata di Falsissimo, lo show di Fabrizio Corona. notizie.it