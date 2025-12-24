Nei giorni precedenti, l’ex "re dei paparazzi", attraverso il format "Falsissimo", aveva accusato il giornalista di aver costruito un presunto "sistema Signorini" di favori sessuali, questa la sua versione, legati al Grande Fratello e all’accesso alla celebre "casa" "Sono stato più di un'ora. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Caso Signorini, Corona sentito dai pm: "Ho parlato per 3 minuti di revenge porn e per un'ora dei reati di Alfonso, ho 100 testimonianze" - VIDEO

Leggi anche: Fabrizio Corona è ora indagato per revenge porn, la querela di Alfonso Signorini

Leggi anche: Caso Signorini, l’interrogatorio di Corona: “Ho più di 100 testimonianze e sono già pronte due denunce contro di lui. Ho fatto i nomi ai magistrati”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Caso Signorini, Fabrizio Corona è indagato per revenge porn; Fabrizio Corona racconta l'interrogatorio sul caso Signorini: Nel cellulare Sodoma e Gomorra, materiale allucinante”; Revenge porn e accuse a Signorini: Fabrizio Corona sentito dai pm; Caso Signorini, Fabrizio Corona indagato per revenge porn: perquisita la casa, sarà sentito dai pm.

Caso Signorini, Davide Donadei interviene dopo la puntata di Falsissimo: “Non sono andato oltre con Signorini” - Davide Donadei ha fatto un intervento pubblico per smentire Corona e dire cosa ci sarebbe stato tra lui e Alfonso Signorini. mondotv24.it

Caso Signorini, Antonio Medugno sul conduttore: 'Mi rubò un bacio' - In un'intervista concessa a Fabrizio Corona, Antonio Medugno ha rivelato i dettagli dei rapporti intercorsi con Alfonso Signorini ... it.blastingnews.com