Caso Signorini chi è la fidanzata di Antonio Medugno Federica Balzano

Fabrizio Corona ha accusato Alfonso Signorini di gestire un “ sistema ” per selezionare i concorrenti del Grande Fratello Vip in modo non professionale, sfruttando la posizione di potere per ottenere favori. In un’intervista al programma web Falsissimo di Corona, proprio Antonio Medugno ha raccontato in lacrime i dettagli di un presunto episodio accaduto in passato, annunciando anche la denuncia contro Alfonso Signorini per violenza sessuale e tentata estorsione. Di contro, Alfonso Signorini ha immediatamente sporto denuncia nei confronti di Fabrizio Corona, ora indagato con l’ipotesi di reato di revenge porn. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è Antonio Medugno, l'uomo nell'ombra del presunto 'Signorini gate': modello tra TikTok e tv, la fidanzata Federica Balzano

Chi è Federica Balzano, la fidanzata di Antonio Medugno affronta la tempesta: 'Sistema corrotto'

