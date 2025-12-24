Caso Signorini chi è la fidanzata di Antonio Medugno Federica Balzano

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Corona  ha accusato  Alfonso Signorini   di gestire un “ sistema ” per selezionare i concorrenti del  Grande Fratello Vip  in modo non professionale, sfruttando la posizione di potere per ottenere favori. In un’intervista al programma web  Falsissimo  di Corona, proprio  Antonio Medugno  ha raccontato in lacrime i dettagli di un presunto episodio accaduto in passato, annunciando anche la denuncia contro Alfonso Signorini per  violenza sessuale  e  tentata estorsione. Di contro, Alfonso Signorini ha immediatamente sporto denuncia nei confronti di Fabrizio Corona, ora indagato con l’ipotesi di reato di  revenge porn. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

caso signorini chi 232 la fidanzata di antonio medugno federica balzano

© Metropolitanmagazine.it - Caso Signorini, chi è la fidanzata di Antonio Medugno, Federica Balzano

Leggi anche: Chi è Antonio Medugno, l’uomo nell’ombra del presunto ‘Signorini gate’: modello tra TikTok e tv, la fidanzata Federica Balzano

Leggi anche: Chi è Federica Balzano, la fidanzata di Antonio Medugno affronta la tempesta: ‘Sistema corrotto’

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Chi è Antonio Medugno il tiktoker napoletano al centro delle accuse di Fabrizio Corona a Signorini; Chi è Antonio Medugno l’uomo nell’ombra del presunto ‘Signorini gate’ | modello tra TikTok e tv la fidanzata Federica Balzano.

caso signorini 232 fidanzataAntonio Medugno, chi &#232; la fidanzata Federica Balzano: cos’ha detto su Signorini e le polemiche - Scopriamo di più sulla ragazza dell’ex gieffino che nelle ultime ore è intervenuta in merito al chiacchieratissimo e discusso ‘Caso Signorini’. libero.it

caso signorini 232 fidanzataChi &#232; Antonio Medugno, il giovane coinvolto nel 'caso Signorini': età, di dov'è, fidanzata, Grande Fratello, Instagram - Tutto sull'ex concorrente del Grande Fratello che avrebbe ricevuto avance da parte di Alfonso Signorini Da giorni, da quando Fabrizio Corona ha pubblicato il suo format ‘Falsissimo’ dedicato ad Alfons ... today.it

caso signorini 232 fidanzataDopo Falsissimo e le accuse di Corona, la fidanzata di Medugno rompe il silenzio sul 'sistema Signorini' - Federica Balzano rompe il silenzio: le accuse a Signorini e le difficoltà vissute da Antonio Medugno. notizie.it

Federica Balzano, la fidanzata di Medugno rompe il silenzio sul Caso Signorini: “Ha resistito…”

Video Federica Balzano, la fidanzata di Medugno rompe il silenzio sul Caso Signorini: “Ha resistito…”

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.