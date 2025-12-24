Un fiume di reazioni politiche. Sono quelle che si registrano dopo la decisione del sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, di rassegnare le dimissioni. Il primo cittadino ha lasciato l’incarico dopo le ultime vicende che lo vedono indagato per maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie, da cui. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli si è dimesso dopo le accuse di maltrattamenti alla moglie; Le dimissioni di Missiroli. Le reazioni politiche. Fratelli d'Italia: Una scelta giusta. PD provinciale: Atto di rispetto verso Cervia e le istituzioni.

Caso Missiroli, Comune commissariato. Il Pd: "Siano indagini veloci". FdI: "Dimissioni, scelta giusta" - Tante reazioni politiche dopo la scelta di Mattia Missiroli di rassegnare le dimissioni. ravennatoday.it