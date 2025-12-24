Caso Missiroli Comune commissariato Il Pd | Siano indagini veloci FdI | Dimissioni scelta giusta
Un fiume di reazioni politiche. Sono quelle che si registrano dopo la decisione del sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, di rassegnare le dimissioni. Il primo cittadino ha lasciato l’incarico dopo le ultime vicende che lo vedono indagato per maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie, da cui. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Commissariato il Comune di Figline Incisa dopo le dimissioni del sindaco Pianigiani
Leggi anche: Garante Privacy, parla Meloni: «Dimissioni? Scelgano loro. Questa Autorithy è stata scelta da Pd e 5 Stelle, non da FdI»
Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli si è dimesso dopo le accuse di maltrattamenti alla moglie; Le dimissioni di Missiroli. Le reazioni politiche. Fratelli d'Italia: Una scelta giusta. PD provinciale: Atto di rispetto verso Cervia e le istituzioni.
Caso Missiroli, Comune commissariato. Il Pd: "Siano indagini veloci". FdI: "Dimissioni, scelta giusta" - Tante reazioni politiche dopo la scelta di Mattia Missiroli di rassegnare le dimissioni. ravennatoday.it
Dopo il "terremoto" in Municipio a Cervia, con il sindaco Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie, e dopo la richiesta di dimissioni da parte di Fratelli d'Italia, sul caso interviene anche il Partito Democratico - facebook.com facebook
Maltrattamenti alla moglie: si dimette il sindaco di #Cervia Mattia #Missiroli x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.