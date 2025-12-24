Caso Epstein nuove rivelazioni su Trump | ha viaggiato almeno 8 volte sul jet del finanziere pedofilo

Il dipartimento di Giustizia ha reso pubblici nuovi documenti relativi al caso Epstein, rivelando che il presidente Donald Trump avrebbe viaggiato almeno otto volte sul jet del finanziere pedofilo. I file, contenenti dettagli e comunicazioni, contribuiscono a chiarire alcuni aspetti delle relazioni tra le figure coinvolte, offrendo uno spaccato più approfondito su questa vicenda ancora oggetto di attenzione pubblica e media.

