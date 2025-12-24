Il Dipartimento di Giustizia Usa ha dichiarato che il completamento della pubblicazione di tutti i documenti su Jeffrey Epstein potrebbe richiedere “qualche settimana in più”, ritardando ulteriormente il rispetto della scadenza del 19 dicembre fissata dal Congresso. Il dipartimento ha affermato che l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, così come l’Fbi, ha trovato più di un milione di documenti in più che potrebbero essere rilevanti per il caso Epstein. Il Dipartimento di Giustizia non ha specificato nella quando sono stati informati di questi nuovi documenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Epstein, Dipartimento Giustizia: “Oltre 1 mln di file su di lui”

