Caso Emanuela Orlandi Le versioni della teste Tre scenari in 40 anni

Il caso Emanuela Orlandi, aperto da oltre quarant'anni, continua a suscitare interrogativi e diverse interpretazioni. Questo articolo analizza le principali versioni fornite dalle persone coinvolte e i tre scenari principali emersi nel corso degli anni. Con un focus sulla scena della scomparsa, si esplorano le diverse ricostruzioni e le variabili che rendono ancora oggi difficile arrivare a una conclusione definitiva.

Roma, 24 dicembre 2025 – Nella scomparsa di Emanuela Orlandi, oggi l'indagine non riguarda tanto una pista, ma il momento della scomparsa, la scena che in qualsiasi ricostruzione dovrebbe restare ferma nel tempo e che, qui, è la più mobile di tutte. Laura Casagrande, l'ultima persona che avrebbe dovuto vedere Emanuela viva, ha fornito all'epoca tre ricostruzioni diverse. Scene che non possono coesistere e che sono un indicatore più che una sfumatura. Nella prima, Emanuela è in movimento, cammina alle spalle, a una ventina di metri. La sparizione avviene nel flusso urbano, in un intervallo breve e compatibile con un aggancio rapido e silenzioso.

