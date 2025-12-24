Caso Dario Cipullo ecco cosa rivela l' autopsia sul 16enne trovato morto nel canale

Si torna a parlare del triste caso di Dario Cipullo, lo studente di 16 anni ritrovato senza vita la scorsa domenica mattina all'interno del canale Cavour, nella zona di Agognate. Il medico legale ha svolto l'autopsia sul cadavere del ragazzo, decretando le cause del decesso. Dario sarebbe morto per annegamento. Gli inquirenti stanno indagando per cercare di capire che cosa sia accaduto al minorenne. Dario, studente dell'istituto Fauser di Novara, era scomparso nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre, dopo aver partecipato a una cena di Natale con alcuni suoi amici. I ragazzi avevano festeggiato all'interno di un appartamento in corso della Vittoria.

Dario Cipullo morto in un canale, cosa è successo al 16enne? Il cellulare spento e l'allarme della mamma. «Escluso un gesto volontario» - Le ultime speranze di ritrovare il 16enne vivo si sono infrante davanti a un corso d'acqua. ilmessaggero.it

Dario Cipullo trovato morto a 16 anni nel canale Cavour: il blackout del cellulare e il mistero dell'ultimo messaggio. «Tragico incidente», cosa non torna - Le ultime speranze di ritrovare Dario sano e salvo si sono infrante davanti a un corso d'acqua. leggo.it

