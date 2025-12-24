Caso Corona-Signorini | le due denunce l'ipotesi di un'altra indagine e l'ombra del Me Too italiano

Fabrizio Corona parla di "una nuova indagine" più ampia che riguarderebbe Alfonso Signorini e sarebbe volta a lanciare a tutti gli effetti quello che ha battezzato come il Me too italiano. Le denunce, dopo quella di Antonio Medugno, salirebbero a due e le mosse che avrebbero "aperto un vaso di Pandora" finiscono sotto la lente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

