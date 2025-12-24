L’ Unione europea ha reagito al divieto d’ingresso negli Stati Uniti imposto a Thierry Breton e ad altre quattro personalità europee, deciso dall’amministrazione Trump, con l’accusa a Washington di «attentare alla libertà di espressione». La Commissione ha affermato di condannare «fermamente la decisione degli Stati Uniti di imporre restrizioni di viaggio a cinque cittadini europei. La libertà di espressione è un diritto fondamentale in Europa e un valore fondamentale condiviso con gli Stati Uniti in tutto il mondo democratico». L’esecutivo Ue ha rivendicato inoltre «il diritto sovrano di decidere regole in linea con i nostri valori democratici», fa sapere di aver «chiesto chiarimenti a Washington » e avverte che «Se necessario risponderemo rapidamente e con decisione per difendere la nostra autonomia normativa da misure ingiustificate». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Caso Breton, Ue: «Risponderemo con decisione agli Stati Uniti»

Leggi anche: Gli Stati Uniti negano i visti a cinque europei, tra loro anche l’ex commissario Ue Breton

Leggi anche: Stati Uniti vietano ingresso a 5 funzionari europei, tra cui l’ex commissario Breton: condanna dell’Ue

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Stati Uniti vietati all’ex commissario Breton, l’UE condanna.

Caso Breton, Ue: «Risponderemo con decisione agli Stati Uniti» - Il monito di Bruxelles dopo il divieto di ingresso negli Usa imposto all’ex commissario: «Misure inaccettabili tra alleati». lettera43.it

Francia, Germania e Ue contro gli Usa per il divieto di ingresso a Breton: “Intimidazione contro la nostra sovranità digitale, risponderemo” - Dura reazione di Francia, Germania e UE al divieto di ingresso negli Stati Uniti all'ex commissario Breton: "Risponderemo" ... ilfattoquotidiano.it