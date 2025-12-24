Caso Breton Ue | Risponderemo con decisione agli Stati Uniti
L’ Unione europea ha reagito al divieto d’ingresso negli Stati Uniti imposto a Thierry Breton e ad altre quattro personalità europee, deciso dall’amministrazione Trump, con l’accusa a Washington di «attentare alla libertà di espressione». La Commissione ha affermato di condannare «fermamente la decisione degli Stati Uniti di imporre restrizioni di viaggio a cinque cittadini europei. La libertà di espressione è un diritto fondamentale in Europa e un valore fondamentale condiviso con gli Stati Uniti in tutto il mondo democratico». L’esecutivo Ue ha rivendicato inoltre «il diritto sovrano di decidere regole in linea con i nostri valori democratici», fa sapere di aver «chiesto chiarimenti a Washington » e avverte che «Se necessario risponderemo rapidamente e con decisione per difendere la nostra autonomia normativa da misure ingiustificate». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Gli Stati Uniti negano i visti a cinque europei, tra loro anche l’ex commissario Ue Breton
Leggi anche: Stati Uniti vietano ingresso a 5 funzionari europei, tra cui l’ex commissario Breton: condanna dell’Ue
Stati Uniti vietati all’ex commissario Breton, l’UE condanna.
Caso Breton, Ue: «Risponderemo con decisione agli Stati Uniti» - Il monito di Bruxelles dopo il divieto di ingresso negli Usa imposto all’ex commissario: «Misure inaccettabili tra alleati». lettera43.it
Francia, Germania e Ue contro gli Usa per il divieto di ingresso a Breton: “Intimidazione contro la nostra sovranità digitale, risponderemo” - Dura reazione di Francia, Germania e UE al divieto di ingresso negli Stati Uniti all'ex commissario Breton: "Risponderemo" ... ilfattoquotidiano.it
Gli Usa negano l’ingresso a cinque alti funzionari europei. La condanna dell’Ue: risponderemo in modo rapido e deciso - Tra i sanzionati c’è anche l’ex commissario Ue, Thierry Breton, per la legge sul Digital Services Act. milanofinanza.it
Caso Epstein, da Donald ad Andrea, cosa c'è negli ultimi file pubblicati. Spunta anche l'ex medico che abusava delle ginnaste Usa #ANSA - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.