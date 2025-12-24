Lo scontro tra Stati Uniti ed Europa sulla regolazione del digitale entra in una fase senza precedenti e assume i contorni di una vera crisi politica transatlantica. Al centro della contesa c’è Thierry Breton, ex commissario europeo al Mercato interno e principale artefice del Digital Services Act (DSA), finito nel mirino dell’amministrazione di D onald Trump e colpito da una sanzione simbolicamente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caso Breton, è scontro "transatlantico" sulla libertà digitale: nuova frattura tra Usa ed Europa

Leggi anche: Visto Usa negato a Breton, l'Europa protesta: «Atto inaccettabile tra alleati, violata la nostra sovranità»

Leggi anche: L'Europa tra stablecoin ed euro digitale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Caso Breton, è scontro "transatlantico" sulla libertà digitale: nuova frattura tra Usa ed Europa - Washington colpisce l’architetto del Digital Services Act e quattro Ong europee: Bruxelles parla di misura inaccettabile tra alleati ... gazzettadelsud.it

Caso Epstein, da Donald ad Andrea, cosa c'è negli ultimi file pubblicati. Spunta anche l'ex medico che abusava delle ginnaste Usa #ANSA - facebook.com facebook