Casalgrande Reggio Emilia pirata della strada travolge e uccide un pedone
La vittima, 76 anni, tornava verso casa dopo aver buttato la spazzatura. La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Investe e uccide un pensionato e si dà alla fuga: è caccia al pirata della strada.
Casalgrande, investito da pirata della strada un uomo mentre buttava la spazzatura - Fra le province di Reggio Emilia e Modena sono incorso le ricerche da parte dei carabinieri dell'auto coinvolta ieri sera attorno alle 23 nell'investimento a Casalgrande (Reggio Emilia). msn.com
Pirata della strada travolge e uccide un pedone nel Reggiano - La vittima, 76 anni, è stata investita mentre usciva per buttare la spazzatura: l’investitore è fuggito senza prestare soccorso ... altarimini.it
Investe e uccide un pensionato nel Reggiano, è caccia al pirata della strada - Il 76enne, sbalzato a terra dopo il violento impatto, è morto sul colpo a causa dei traumi riportati. blitzquotidiano.it
