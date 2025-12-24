Dal 24 dicembre, Casa Sanremo TV approda sul digitale terrestre con una programmazione rinnovata 24 ore su 24.. Grazie alla collaborazione con ADN Play, il canale sarà visibile gratuitamente su tutte le smart TV al numero 254, senza necessità di abbonamenti o piattaforme di streaming complesse. L’arrivo sul digitale terrestre rappresenta una scelta strategica che amplia e democratizza l’accesso ai contenuti legati alla kermesse sanremese, creando un ponte tra televisione tradizionale e innovazione digitale. La distribuzione lineare si affianca infatti allo streaming su YouTube e ai canali social, dando vita a un ecosistema multicanale capace di raggiungere un pubblico nazionale ampio e trasversale. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Casa Sanremo TV sbarca sul digitale terrestre: dal 24 dicembre programmazione h24 sul canale 254

Leggi anche: L’approfondimento di Pino Cinquegrana sbarca in TV: il format sul Natale arriva sul digitale terrestre in Calabria

Leggi anche: Discovery debutta in chiaro sul digitale terrestre al canale 37

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Casa Sanremo TV sbarca sul digitale terrestre: dal 24 dicembre programmazione sul canale 254 grazie alla partnership con ADN PLAY; Stasera in tv (14 dicembre), Gerry Scotti contro Carlo Conti: sfida tra giganti in prima serata; Cristiano Malgioglio: «Donne come Ornella Vanoni non nasceranno più. Eleonora Giorgi? Aveva la felicità nel cuore»; Manovra, primo via libera tra le tensioni. Domani sbarca in aula: da pensioni a tfr, le modifiche.

Casa Sanremo TV sbarca sul digitale terrestre: dal 24 dicembre programmazione h24 sul canale 254 - Dal 24 dicembre, Casa Sanremo TV approda sul digitale terrestre con una programmazione rinnovata 24 ore su 24. fm-world.it