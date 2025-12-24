Ultimo giorno per la casa di Babbo Natale ospitata a palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, ed è ora di tracciare il bilancio di questa prima edizione. Secondo i dati arrivati dall'amministrazione, sono oltre 12.500 le persone - tra bambini, genitori e nonni - che hanno visitato l'attrazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Casa di Babbo Natale a Tursi, oltre 12.500 visitatori per la prima edizione

