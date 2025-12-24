Carri allegorici befane e befanotti | a Galeata per l' Epifania si fa festa in piazza tra djset e gastronomia

24 dic 2025

Lunedì 5 gennaio torna un appuntamento tradizionale di Galeata: la festa della Befana. Per l'occasione le befane e i befanotti si ritroveranno al centro del paese con canti sin dal mattino. A seguire, dalle 16, aprirà anche lo stand gastronomico della Proloco che offrirà un punto di ristoro per. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

