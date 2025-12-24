Carpi Modena cittadino dona strumentazioni da 280mila euro all' ospedale e chiede di restare anonimo
La somma ha permesso di dotare il nosocomio di dispositivi fondamentali per la diagnostica e le operazioni chirurgiche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Un gesto di solidarietà silenziosa per l'Ospedale Ramazzini di Carpi: cittadino dona strumentazioni da 280mila euro per 5 reparti e sceglie l'anonimato
