La somma ha permesso di dotare il nosocomio di dispositivi fondamentali per la diagnostica e le operazioni chirurgiche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Carpi (Modena), cittadino dona strumentazioni da 280mila euro all'ospedale e chiede di restare anonimo

Un gesto di solidarietà silenziosa per l'Ospedale Ramazzini di Carpi: cittadino dona strumentazioni da 280mila euro per 5 reparti e sceglie l'anonimato

