Caro Babbo Natale vorrei Serenità speranza e lavoro e anche trovare l’amore

Caro Babbo Natale, quest’anno desidero trovare serenità, speranza e un’occasione di lavoro, oltre a condividere l’auspicio di incontrare l’amore. Il Natale è il momento di riflettere sui desideri più sinceri, tra i colori, le tradizioni e la gioia dei bambini. È un’occasione per apprezzare le cose semplici e sperare in un futuro migliore, circondati dall’affetto di chi ci sta vicino.

Natale, il periodo della festa, dei colori, della gioia dei bambini, dello shopping per i regali a parenti e amici. Un periodo magico che impone anche una riflessione, uno sguardo al futuro. Cosa hanno scritto i senesi, grandi e giovani, nella letterina a Babbo Natale? Speranza e gioia nel cuore. Sono le parole che si rincorrono tra la gente. E' un momento difficile, e la speranza in quella pace profonda e duratura è il dono più grande da mettere sotto l'albero. Nei più giovani la speranza per il 2026 riguarda soprattutto il lavoro e l'Università come afferma Jacopo Borri: "Spero che il 2026 possa portarmi un lavoro essendomi laureato da poco".

