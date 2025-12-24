Caro Babbo Natale Le letterine alle Poste
In occasione delle festività natalizie, anche ad Arezzo si rinnova una tradizione radicata: i bambini scrivono lettere a Babbo Natale, affidando desideri e speranze ai portalettere di Poste Italiane. Questa abitudine, semplice e sincera, rappresenta un momento di condivisione che resiste al tempo e alle innovazioni, mantenendo vivo lo spirito del Natale tra le famiglie e le comunità locali.
AREZZO Anche in provincia di Arezzo, durante le feste natalizie, torna puntuale una tradizione che resiste al tempo e alla tecnologia: sono sempre di più i bambini che affidano desideri, promesse e speranze alle mani dei portalettere di Poste Italiane, scrivendo a Babbo Natale lettere colorate, curate e spesso sorprendenti. Nei sei centri di distribuzione e nei novanta uffici postali del territorio aretino, ogni giorno vengono lavorate centinaia di letterine dirette al Polo Nord. A raccontarlo è Daniele Corsi, responsabile qualità del Centro di Smistamento di Sesto Fiorentino, lo stabilimento che gestisce tutta la corrispondenza proveniente da Toscana e Umbria: "Le buste diventano ogni anno più fantasiose: disegni, glitter, decorazioni e indirizzi che spaziano da via del Cielo a via delle Stelle, fino al più classico Polo Nord. 🔗 Leggi su Lanazione.it
