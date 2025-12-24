Carnevale non piove più nei capannoni Finiti i lavori di impermeabilizzazione

Sono terminati i lavori di impermeabilizzazione dei capannoni del Carnevale di Fano, garantendo condizioni asciutte durante le fasi di costruzione e conservazione delle statue di cartapesta. Questa miglioria permette di proteggere le opere e di lavorare senza preoccupazioni per le infiltrazioni, assicurando continuità e sicurezza nel processo creativo dei maestri carristi, preservando così la tradizione e l’identità della festa.

Finalmente non piove più dentro i capannoni del Carnevale. I giganti di cartapesta, simbolo della festa più identitaria di Fano, potranno essere costruiti e custoditi all’asciutto, senza più l’incubo delle infiltrazioni che per anni hanno messo a rischio carri, materiali e settimane di lavoro dei maestri carristi. Sono infatti conclusi i lavori di impermeabilizzazione dei capannoni, un intervento strutturale che chiude una criticità storica. "Non si è trattato di riparazioni tampone - fanno sapere dall’amministrazione comunale -, ma di un rifacimento vero e proprio: rimosse le vecchie scossaline deteriorate, è stato applicato un nuovo sistema impermeabile, pensato per durare nel tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, non piove più nei capannoni. Finiti i lavori di impermeabilizzazione Leggi anche: Le Olimpiadi invernali in Fiera, pattinaggio e hockey nei padiglioni di Rho: “Lavori finiti all’80%” Leggi anche: Lavori finiti al Canale della Botte. Bassa più protetta dalle alluvioni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Incendio nel capannone del Carnevale - Momenti di grande apprensione ieri pomeriggio per un incendio nato all’interno di uno dei capannoni della zona industriale dove sono al lavoro i volontari per l’allestimento dei carri di Carnevale. lanazione.it Carnevale show, un museo e capannoni nuovi - È iniziata infatti la riqualificazione urbana dell’area ’La Bora’, un progetto, con fondi Pnrr, dal valore di oltre 5 milioni di ... ilrestodelcarlino.it "Serve una fondazione per il Carnevale. Con un manager pagato e nuovi capannoni" - Assessore scusi, come fa il Carnevale ad avere scoperti di banca con un bilancio che si aggira intorno ai 900mila euro? ilrestodelcarlino.it Carnevale in avvicinamento Le Maschere prima della cena di Natale che si terrà a Municipio di Castellar si ritrovano per chiudere il calendario delle feste nelle Terres Monviso tra Valli e pianura. Città di Saluzzo #seguiteci - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.