Carmassi e Caravelli in corsa per il titolo di Atleta dell’Anno

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'ultima grande sfida per due atlete friulane. Giada Carmassi e Serena Caravelli sono infatti in corsa per il titolo “Atleta dell’anno 2025”, il sondaggio lanciato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. L'obiettivo è di celebrare i risultati portati a casa dagli azzurri nell'arco della. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Mattia Furlani finalista ai World Athletics Awards 2025: testa a testa con Duplantis per il titolo di atleta mondiale dell’anno

Leggi anche: Il reggino Gaetano Pipitone in corsa per il titolo di fotografo dell'anno al FdB Award di Madrid

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.