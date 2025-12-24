Carmassi e Caravelli in corsa per il titolo di Atleta dell’Anno

Un'ultima grande sfida per due atlete friulane. Giada Carmassi e Serena Caravelli sono infatti in corsa per il titolo “Atleta dell’anno 2025”, il sondaggio lanciato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. L'obiettivo è di celebrare i risultati portati a casa dagli azzurri nell'arco della. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Nomination - Serena CARAVELLI - Master dell’anno - Donne Oro Europei Madeira 100, 200, 80 ostacoli W45, 4x400 mista 45; record europeo 80 ostacoli W45 Si vota cliccando ‘mi piace’ sulla foto (soltanto nel post originale), fino a martedì 30 dicembre - facebook.com facebook