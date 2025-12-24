Carlos Ferrero si confessa | Ecco perché ho rotto con Alcaraz Allenare Sinner? Ci rifletterei

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ma tra Carlos Alcaraz e il suo coach Juan Carlos Ferrero potrebbe non essere così, tanto che l’allenatore ha già messo gli occhi su Jannik Sinner, rivale principale dello spagnolo. E a far capire che non si tratta solo di un rapporto di lavoro . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

carlos ferrero si confessa ecco perch233 ho rotto con alcaraz allenare sinner ci rifletterei

© Ildifforme.it - Carlos Ferrero si confessa: “Ecco perché ho rotto con Alcaraz. Allenare Sinner? Ci rifletterei”

Leggi anche: Gli allenamenti, le vacanze a Ibiza: ecco perché Carlos Alcaraz ha rotto con lo storico coach Ferrero

Leggi anche: Ferrero racconta cosa è successo davvero con Alcaraz, poi non chiude a Sinner: “Ci rifletterei”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.