Carlo Vistoli Il controtenore incanterà Assisi

Il controtenore Carlo Vistoli sarà tra i protagonisti del 40° concerto di Natale nella Basilica superiore di San Francesco ad Assisi. L’evento, che vede la partecipazione di artisti come Noemi, Lucie Horsch e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, rappresenta un appuntamento tradizionale e di grande rilievo per la comunità locale e gli appassionati di musica sacra. La sua presenza arricchirà ulteriormente questa significativa occasione musicale.

C'è anche il controtenore lughese Carlo Vistoli, tra i protagonisti del 40esimo tradizionale concerto di Natale dalla Basilica superiore di San Francesco ad Assisi, oltre alla cantante pop Noemi, alla flautista Lucie Horsch, ai musicisti dell' Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da William Eddins, ai tenori e bassi del 'Coro Moghini' e al coro de 'I Piccoli Musici'. Registrato lo scorso 13 dicembre, l'evento sarà trasmesso in eurovisione il 25 dicembre alle 12.25 circa su Rai 1, dopo la benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre e, sabato 27 alle 8 su Rai 5, in versione integrale. Attualmente Vistoli è il controtenore più richiesto all'estero, considerato un interprete di riferimento per Händel.

