Carenza di magnesio dal tremolio all' occhio alla stanchezza | 8 segnali indicatori

Il magnesio è un minerale essenziale di cui l’organismo ha bisogno per il suo regolare ed equilibrato funzionamento. Quando questo minerale non è sufficiente l’organismo tende a scatenare una serie di reazioni biochimiche che non vanno assolutamente sottovalutate. Queste coinvolgono inevitabilmente la salute del cuore, il sistema nervoso, i muscoli, le ossa e il metabolismo. È importante per la gestione dello stress e per ricaricarsi di energie. Le carenze di questo sale minerale possono essere legate ad un’ alimentazione non adeguata e sana priva di alimenti che lo contengono. Anche l’eccessiva sudorazione, gli sbalzi ormonali, l’uso di determinati medicinali, problemi gastrointestinali possono ridurre il quantitativo di magnesio presente nel nostro organismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

