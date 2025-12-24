Carcoforo eletto nel Consiglio della Società italiana di chirurgia | è il terzo ferrarese di sempre

Paolo Carcoforo, docente di Chirurgia generale all’Università di Ferrara e direttore dell’unità di Chirurgia senologica all’ospedale di Cona, è stato eletto nel Consiglio direttivo della Società italiana di chirurgia. Con questa nomina, diventa il terzo professionista ferrarese a ricoprire tale incarico, rafforzando il ruolo della città nel panorama chirurgico nazionale. La sua elezione rappresenta un riconoscimento per l’esperienza e l’impegno nel settore.

