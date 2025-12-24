Carceri Blengino Radicali | La situazione alla Dozza peggiora E i detenuti si appellano a Mattarella

Bologna, 24 dicembre 2025 – “La situazione alla Dozza è in costante peggioramento. In questo anno siamo entrati diverse volte, notando un grave sovraffollamento. Rispetto a un anno fa ci sono 100 detenuti in più ”. A dirlo è Filippo Blengino, segretario dei Radicali Italiani, appena uscito dalla visita al carcere della Dozza. Visita al carcere della Dozza nel giorno della vigilia di Natale. Intorno alle 12,20 ha terminato il suo percorso nell’istituto penitenziario. E a il Resto del Carlino racconta ciò che ha visto all’interno: “Sono aumentati i detenuti ma non sono aumentati gli operatori. Anzi, sono sottorganico rispetto alla pianta organica che è già bassa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

