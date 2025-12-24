Carboni | un top club di A si è fatto avanti

Carboni. Valentin Carboni tornerà all’ Inter a gennaio dopo una prima parte di stagione poco convincente al Genoa. Il fantasista argentino, nonostante le aspettative, non è riuscito a incidere come previsto in Liguria, e il club nerazzurro, di comune accordo con il Genoa, ha deciso di riprendere il controllo del suo cartellino per pianificare al meglio il suo futuro. L’obiettivo principale sarà trovare una sistemazione che gli permetta di ritrovare continuità e di esprimere appieno le sue qualità sul campo. Il ritorno all’ Inter rappresenta un momento chiave per Carboni: la società potrà valutare attentamente il suo percorso e capire quali opportunità offrirgli per non perdere ulteriore tempo prezioso nella sua crescita. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Carboni, cambio maglia a Gennaio? Un club di A si è mosso per lui

Leggi anche: Carboni Inter, le porte della titolarità chiuse al Genoa: ipotesi nuovo prestito a gennaio? Un club di Serie A si è già mosso!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Carboni, più pretendenti: pure un top club di Serie A! Palla all’Inter - Circa un’ora fa è arrivato in sede all’Inter l’agente Moggi. inter-news.it

INSIDE a $50,000,000 PRIVATE MEGA MANSION on the WATER in Jupiter Island

Valentin #Carboni interromperà il suo prestito al #Genoa e tornerà all’ #Inter, che lo girerà di nuovo in prestito a un altro club nella seconda parte di stagione • Per ora ha avuto richieste da Parma e Pisa x.com

Ieri sera la cena di Natale del Monza Club Vimercate Villasanta con Andrea Carboni - facebook.com facebook