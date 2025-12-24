Inter News 24 Ecco di chi si tratta. Il futuro immediato di Valentin Carboni non sarà più a tinte rossoblù. L’avventura in prestito al Genoa si è rivelata deludente per il talentuoso fantasista argentino, che ha faticato a imporsi con costanza negli schemi tattici dei liguri. Per questo motivo, il classe 2005 farà rientro all’Inter già all’apertura della finestra invernale di gennaio. L’obiettivo prioritario della dirigenza nerazzurra è chiaro: trovare subito una nuova destinazione che permetta al ragazzo di giocare con quella continuità finora mancata e di mettere finalmente in mostra il suo enorme potenziale tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carboni Inter, nuovo prestito dopo l’addio anticipato al Genoa? C’è una nuova pretendente di spessore in Serie A!

