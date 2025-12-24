Una lettera che ricorda i momenti trascorsi in fabbrica, dove generazioni di lavoratori hanno condiviso impegno e sacrifici. Dal padre, che ha iniziato giovanissimo, fino a chi oggi affronta la perdita di un luogo che ha segnato la vita di molte persone. Un ricordo di un passato industriale che lascia un vuoto, ma anche un patrimonio di storia e dedizione.

Siena, 24 dicembre 2025 – Hai dato lavoro al mio babbo ragazzetto. All’età di 17 anni, nel 1966, fu mandato insieme a 30 ragazzi alla sede di Varese per imparare il lavoro. Rimase solo per un mese perché dovette subito entrare a Siena, la produzione non aveva tempo. in quella prima fabbrica sempre in viale Toselli, lì, dove tuttora vi è il deposito dei pullman. Ignis, questo è stato il tuo primo nome. In questo stesso periodo storico, poco più sopra, nella stessa strada, si stava piano piano formando il nuovo stabilimento, quello che ha fatto poi la storia. Le radici di Roberto Benigni. Il ritorno del padre dal lager, la povertà, la fame: “La mì mamma? Era così bella” Il 3 aprile 1967 sei stata inaugurata da Aldo Moro, presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cara fabbrica ti scrivo: “Ci hai dato anni di lavoro. Da mio padre, che è stato anche mio capo, a me. Ora è dura accettare la tua fine”

