capua scoperto un centro di medicina estetica abusivo

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito di un’attività d’indagine coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, i finanzieri del Comando Provinciale di Caserta hanno scoperto un ambulatorio clandestino, allestito all’interno di un’abitazione privata da una sedicente dottoressa “estetica” nel quale venivano eseguiti diversi interventi estetici. I successivi accertamenti, condotti dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Capua attraverso il monitoraggio di un importante social network, dove l’indagata sponsorizzava la propria attività di chirurgia estetica e con molteplici attività di osservazione, controllo e pedinamento, hanno portato all’individuazione di un soggetto, in realtà di professione infermiera, che, senza alcuna abilitazione e privo di partita Iva, avrebbe eseguito diversi trattamenti estetici, tra cui filler alle labbra e agli zigomi, iniezioni sottocutanee di tossina botulinica, mesoterapia iniettiva e trattamenti di biorivitalizzazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

