Capua scoperto un centro di medicina estetica abusivo
Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito di un’attività d’indagine coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, i finanzieri del Comando Provinciale di Caserta hanno scoperto un ambulatorio clandestino, allestito all’interno di un’abitazione privata da una sedicente dottoressa “estetica” nel quale venivano eseguiti diversi interventi estetici. I successivi accertamenti, condotti dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Capua attraverso il monitoraggio di un importante social network, dove l’indagata sponsorizzava la propria attività di chirurgia estetica e con molteplici attività di osservazione, controllo e pedinamento, hanno portato all’individuazione di un soggetto, in realtà di professione infermiera, che, senza alcuna abilitazione e privo di partita Iva, avrebbe eseguito diversi trattamenti estetici, tra cui filler alle labbra e agli zigomi, iniezioni sottocutanee di tossina botulinica, mesoterapia iniettiva e trattamenti di biorivitalizzazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Catania, scoperto centro di medicina estetica abusivo: il blitz dei carabinieri
Leggi anche: Catania, i Nas chiudono un centro di medicina estetica abusivo: le immagini del blitz
Scoperto dalla Finanza un mbulatorio clandestino di medicina estetica - I finanzieri del comando provinciale di Caserta hanno scoperto un ambulatorio clandestino, allestito all’interno di un’abitazione privata da una sedicente dottoressa “estetica” nel quale venivano ... msn.com
Scoperto un centro di medicina estetica abusivo a Cagliari - Denunciata per esercizio abusivo della professione medica una 35enne, sequestrata ... ansa.it
Scoperto falso medico. La Finanza sequestra uno studio di agopuntura - Il blitz in un appartamento del centro storico adibito ad ambulatorio. msn.com
Bell'incontro ieri alla Fondazione Forense di Santa Maria Capua Vetere organizzato dal Comitato Pari opportunità dell'ordine degli avvocati. Un incontro intenso carico di emotività in cui ho scoperto con gioia che le preoccupazioni per il disagio delle famiglie - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.