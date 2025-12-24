Capua scoperto centro di medicina estetica abusivo | sequestri e indagini della Guardia di Finanza
Un centro di medicina estetica completamente abusivo è stato scoperto a Capua dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Caserta, nell’ambito di un’attività d’indagine coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
