Capodarte 2026 Roma si risveglia con 100 eventi gratuiti | spettacoli concerti e cultura il 1° gennaio
Roma si prepara a cominciare il nuovo anno all’insegna dell’arte e della partecipazione collettiva: il 1° gennaio 2026 torna il “ Capodarte ”, una festa diffusa con un ricchissimo programma di eventi gratuiti attraverso piazze, teatri, musei e spazi urbani. L’inizio dell’anno si trasformerà ancora una volta in un’occasione di incontro tra cultura, musica e spettacolo. E il programma sarà in grado di coinvolgere l’intera Capitale in un unico grande racconto condiviso. LEGGI ANCHE: Jago, sei cuori per un’umanità condivisa nell’hub di Roma Fiumicino Capodarte 2026 a Roma: una festa diffusa tra palchi, quartieri e linguaggi artistici. 🔗 Leggi su Funweek.it
Leggi anche: Roma Capodarte 2026: 100 eventi gratuiti per il 1 gennaio della Capitale
Leggi anche: Capodarte a Roma, il primo gennaio cento eventi per festeggiare i padri della Costituzione. La presentazione
Capodarte 2026, Roma si risveglia con 100 eventi gratuiti: spettacoli, concerti e cultura il 1° gennaio - Roma inaugura il 2026 con Capodarte: il 1° gennaio oltre 100 eventi gratuiti tra piazze, musei e teatri per una festa diffusa di arte e cultura. funweek.it
Dalla Costituzione ai palchi, Roma celebra il nuovo anno con Capodarte - Roma a Capodanno tornerà ad animarsi con una maratona culturale diffusa con oltre 100 eventi, per la quasi totalità a ingresso gratuito, in tutti i quartieri, ispirati alla Costituente. ansa.it
ROMA CAPODARTE 2026 - Come anticipato, un’importante parte del programma sarà intessuta intorno ai pilastri ideali scelti dai Costituenti. arte.it
Capodarte a Roma, il primo gennaio cento eventi per festeggiare i padri della Costituzione. La presentazione x.com
Roma Capodarte 2026! L’abbiamo fatto di nuovo! Una giornata speciale, quella del primo gennaio, con oltre 100 eventi diffusi in tutta la città! Da Acilia a Rampa Prenestina passando per Piazza Navona, fino alle biblioteche e ai teatri, Roma diventa un grande - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.