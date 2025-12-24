Capodarte 2026 Roma si risveglia con 100 eventi gratuiti | spettacoli concerti e cultura il 1° gennaio

Roma si prepara a cominciare il nuovo anno all’insegna dell’arte e della partecipazione collettiva: il 1° gennaio 2026 torna il “ Capodarte ”, una festa diffusa con un ricchissimo programma di eventi gratuiti attraverso piazze, teatri, musei e spazi urbani. L’inizio dell’anno si trasformerà ancora una volta in un’occasione di incontro tra cultura, musica e spettacolo. E il programma sarà in grado di coinvolgere l’intera Capitale in un unico grande racconto condiviso. LEGGI ANCHE: Jago, sei cuori per un’umanità condivisa nell’hub di Roma Fiumicino Capodarte 2026 a Roma: una festa diffusa tra palchi, quartieri e linguaggi artistici. 🔗 Leggi su Funweek.it

