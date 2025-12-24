(Adnkronos) – "Fermiamo i botti di Capodanno, causa di shock e morte tra la fauna selvatica e di stress e panico tra cani e gatti domestici. Magari sostituendoli con opzioni a basso rumore oppure giochi di luci". Questa la richiesta del Wwf Italia in vista dei festeggiamenti di fine anno. I botti, spiega il Wwf, "provocano . Potrebbe interessarti:. Quanto inquina produrre la neve artificiale?. Imprese, nasce la Community digitale italiana delle acque. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Botti di Capodanno: l'incubo degli animali domestici, come tutelarli

Leggi anche: In città sarà un Capodanno senza botti: Verona sceglie la sicurezza e la tutela di animali e persone fragili

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Appello del WWF: stop ai botti di Capodanno; Stop ai botti di Capodanno: l’appello del WWF per salvare animali e ambiente; Wwf e Enpa: «No a botti e fuochi artificiali, spaventano e uccidono gli animali. Le alternative ci sono, i sindaci siano più coraggiosi»; Botti di Capodanno, appello del Wwf ai Comuni per lo stop: Provocano traumi e shock agli animali.

Dal WWF appello ai Comuni contro i botti di capodanno: "Provocano morte e traumi alla fauna" - “Traumi, disorientamento, fughe caotiche e shock immediati negli animali selvatici, spesso con conseguenze mortali”. sanmarinortv.sm

Capodanno, Wwf: "Stop ai botti, ecco gli effetti sugli animali" - "Fermiamo i botti di Capodanno, causa di shock e morte tra la fauna selvatica e di stress e panico tra cani e gatti domestici. adnkronos.com