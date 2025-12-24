Capodanno Napoli gli eventi da piazza Vittoria spostati a Municipio Alle 2.15 i fuochi a Castel dell'Ovo
Gli eventi di Capodanno organizzati in piazza Vittoria si spostano a piazza Municipio: lo ha deciso il Comune di Napoli per un migliore gestione del deflusso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Capodanno a Napoli: gli eventi di piazza Vittoria si spostano in Piazza Municipio
Leggi anche: Castel dell’Ovo, addio alle impalcature: uno dei simboli di Napoli torna alla sua bellezza
Capodanno 2026, cosa fare a Napoli: gli eventi in programma da non perdere; Concerto di Capodanno 2026 a Napoli: gli artisti e il programma completo; Capodanno a Napoli: quattro giorni eventi per la Città della Musica; Capodanno 2026 a Napoli, il concertone con Elodie e Serena Brancale costa 590mila euro.
Capodanno a Napoli, gli eventi di piazza Vittoria spostati in piazza Municipio - Capodanno a Napoli: al fine di garantire la massima sicurezza per il pubblico, gli eventi del 31 dicembre previsti in piazza Vittoria si spostano in piazza Municipio. rainews.it
Capodanno Napoli: eventi piazza Vittoria spostati in piazza Municipio - Alle 2:15 della notte di San Silvestro spettacolo di fuochi d’artificio da Castel dell’Ovo Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. msn.com
Capodanno 2026, cosa fare a Napoli: gli eventi in programma - Quattro giorni di festeggiamenti in vari luoghi della città per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026: dal concerto del 31 dicembre in Piazza del Plebiscito che vedrà la partecipazione straordi ... tg24.sky.it
Cosa fare durante le feste di Natale e Capodanno a Napoli e dintorni Dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 Natale, Capodanno e Befana a Napoli non sono mai noiosi Abbiamo raccolto per te i migliori eventi delle feste: concerti, party, mercatini, - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.