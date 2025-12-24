Capodanno a Lecco scatta l' ordinanza anti-vetro | multe extralarge per chi sgarra
Torna l'ordinanza anti-vetro per la notte di San Silvestro a Lecco. Il sindaco Mauro Gattinoni ha firmato, martedì 23 dicembre, l'ordinanza sindacale che vieta la vendita e la detenzione di contenitori in vetro e metallo durante i festeggiamenti del nuovo anno, con sanzioni che possono arrivare. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Capodanno a Bari 2026, firmata l’ordinanza sicurezza: stop a vetro, lattine e spray urticanti.
